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Espreso.tvОбществоТеракт в Ницце совершил 21-летний выходец из Туниса, - прокуратура

Теракт в Ницце совершил 21-летний выходец из Туниса, - прокуратура


фото: reuters
Прокурор по антитеррористическим расследованиям Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что убийства в базилике Нотр-Дам в Ницце совершил 21-летний выходец из Туниса

У террориста обнаружили удостоверение от Красного креста, сообщает Интерфакс-Украина .

"Это удостоверение действительно принадлежит нападающему", - заявил прокурор.

Напомним, накануне произошел теракт в соборе Ниццы, где нападающему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.

Через несколько часов после этого, в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских , крича "Аллах Акбар!".

Почти в то же время, на охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал искоренить "исламский фашизм" во Франции.

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