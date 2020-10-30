Теплокоммунэнерго в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, - Нафтогаз

30 октября, 2020, 12:06

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критическую задолженность за газ, которая ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, предприятия ТКЭ в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.

Так, кроме Киева, должники остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

В общем отметили в пресс-службе, количество критических должников пока снизилось с 47 до 38. Уже вошли или начинают отопительный сезон 13 областей Украины - у них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность.

В компании также напомнили, что обязательными условиями поставки газа ТКЭ является соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным с НАК "Нафтогаз Украины" договорам кроме штрафных санкций, или реструктуризация задолженности перед НАК за потребленный газ, или представление и исполнение графика погашения задолженности и осуществления расчетов за использованный природный газ.

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