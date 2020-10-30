Судья КСУ, подавший в отставку: НАПК не должно было закрывать реестр е-деклараций

30 октября, 2020, 18:23

Подавший в отставку 30 октября член КС Игорь Слиденко заявил, что скандал с запретом е-декларирования "искусственно инспирирован"

Об этом член Конституционного суда Игорь Слиденко заявил на брифинге, передает НВ.

"Изменения, которые внес КС, элементарно лечатся внесением изменений в действующее законодательство. Это три дня законодательной работы. То, что делал господин Новиков (глава НАПК, - ред.) с реестрами - это выдумки господина Новикова чтобы инспирировать ситуацию. Из решения КС это не исходит. Если господин Новиков не понимал, что делать, он должен был обратиться в КС, суд дает разъяснения... и написал бы господину Новикову, что реестры закрывать не нужно", - сказал он на брифинге.

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Он добавил, что статью 366-1 Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование невозможно было воплотить в жизнь. По его словам, в статье "неудачно прописаны формулировки".

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