Судья КСУ, подавший в отставку: НАПК не должно было закрывать реестр е-деклараций
Об этом член Конституционного суда Игорь Слиденко заявил на брифинге, передает НВ.
"Изменения, которые внес КС, элементарно лечатся внесением изменений в действующее законодательство. Это три дня законодательной работы. То, что делал господин Новиков (глава НАПК, - ред.) с реестрами - это выдумки господина Новикова чтобы инспирировать ситуацию. Из решения КС это не исходит. Если господин Новиков не понимал, что делать, он должен был обратиться в КС, суд дает разъяснения... и написал бы господину Новикову, что реестры закрывать не нужно", - сказал он на брифинге.
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Он добавил, что статью 366-1 Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование невозможно было воплотить в жизнь. По его словам, в статье "неудачно прописаны формулировки".
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