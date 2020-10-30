Столичный мусоросжигательный завод "Энергия" получит новую систему очистки газов от завода "Прогресс"

30 октября, 2020, 14:11

Единственный мусоросжигательный завод в Украине - "Энергия" - получит системы химической очистки дымовых газов. По результатам тендера, именно ООО "Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс" обеспечит техническое переоснащение. Стоимость всех работ составляет 845 млн гривен

"Это современная система химической очистки полусухим методом. Его применяют во многих европейских странах. Он зарекомендовал себя как эффективный метод очистки попутных газов при сжигании мусора", - отмечает директор Бердичевского ООО "БМЗ" Прогресс "Юрий Маркевич.



После внедрения новой системы, концентрация загрязняющих веществ в воздухе столицы максимально снизится, отмечает учредитель ООО "БМЗ "Прогресс" Артем Зайцев: "В Украине сейчас две наши системы в стадии реализации. Это очередной объект, который будет введен в эксплуатацию и соответствовать европейским нормам выбросов ".

Заключение договора о сотрудничестве состоялось недавно, а уже сейчас на территории мусоросжигательного завода ведутся подготовительные работы к монтажу очистной системы.



Строительство системы химочистки дымовых газов будет осуществляться в следующие несколько этапов, объясняет Юрий Маркевич. "На первом будет построена колонна-охладитель, в которой будет снижаться температура. Затем смонтируем реактор, в котором происходит основная химическая реакция по изъятию вредных веществ, отходящих от газов. А дальше будет стоять рукавный фильтр, который на себе будет принимать все вредные вещества" .



Закончить строительство очистных систем руководство заводов "Прогресс" и "Энергия" планирует до конца зимы 2022 года. Привлечение инвестиций в техническое переоснащение предприятий создаст еще большие переспективы для развития украинской промышленности. Когда оборудование европейского качества можно заказывать не в Европе, а у украинских производителей.