Скромный футбольный клуб установил уникальное достижение в Лиге Европы
30 октября, 2020, 18:07
Ирландский "Дандолк" стал первой командой в истории, которая ни разу не нарушила правил в матче Лиги Европы
Об этом сообщает opta в twitter.
Во 2-м туре группового этапа ЛЕ ирландцы уступили лондонскому "Арсеналу" со счетом 3:0. "Дандолк" только один раз пробил в створ ворот соперника, но запомнился другим, уникальным достижением.
Команда Шейна Кигана ни разу не нарушила правил. Футболисты совершили 0 фолов на игроках "Арсенала" и 0 раз попали в офсайд. Это первый случай в истории Лиги Европы.
В клубном рейтинге УЕФА "Дандолк" занимает скромное 139-е место.
(@OptaJoe) October 29 2020
- 29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2:1.
- В параллельном матче "Лестер" победил греческий АЕК со счетом 2:1.
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