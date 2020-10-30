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Espreso.tvСпортСкромный футбольный клуб установил уникальное достижение в Лиге Европы

Скромный футбольный клуб установил уникальное достижение в Лиге Европы


фото: Getty Images
Ирландский "Дандолк" стал первой командой в истории, которая ни разу не нарушила правил в матче Лиги Европы

Об этом сообщает opta в twitter.

Во 2-м туре группового этапа ЛЕ ирландцы уступили лондонскому "Арсеналу" со счетом 3:0. "Дандолк" только один раз пробил в створ ворот соперника, но запомнился другим, уникальным достижением.

Команда Шейна Кигана ни разу не нарушила правил. Футболисты совершили 0 фолов на игроках "Арсенала" и 0 раз попали в офсайд. Это первый случай в истории Лиги Европы.

В клубном рейтинге УЕФА "Дандолк" занимает скромное 139-е место.

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