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Espreso.tvОбществоШмыгаль: Кабмин максимально упростил развертывания новых коек для больных COVID-19

Шмыгаль: Кабмин максимально упростил развертывания новых коек для больных COVID-19


фото: kmu.gov.ua
Правительство максимально упростило процедуры, касающиеся обустройства дополнительных коек и подведения кислорода в больницах

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины, передает Правительственный портал.

"Правительство максимально упростило процедуры, касающиеся обустройства дополнительных коек и подведения кислорода. Деньги на обеспечение коек кислородом были выделены, вы их получили. До 30 октября должны были это сделать. Никаких бюрократических преград для организации этих процессов нет. Сейчас необходимо ускорить работу, ведь речь идет о здоровье и жизни людей", - отметил Шмыгаль.

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