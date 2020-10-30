Россия направила в ОРДЛО 20 грузовиков с оружием, - разведка

30 октября, 2020, 15:59

По информации ГУР в течение 2 недель с территории РФ доставлены боеприпасы для артиллерии, около 1200 тонн горючего и до 20 грузовых автомобилей со стрелковым оружием

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"Российская Федерация продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружения, военную технику, боеприпасы, горючее и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы. Только в течение последних двух недель в соединения и части 1 (Донецк) и 2 ( Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск с территории РФ по железным и автомобильным дорогам доставлены боеприпасы, в т.ч. к 152- и 122-мм артиллерийским системам, около 1200 тонн горючего и до 20 грузовых автомобилей со стрелковым оружием", - говорится в сообщении.

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По информации разведки, противником осуществляется перевооружение танковых и мотострелковых подразделений 1 и 2 АК на новые типы танков и боевых бронированных машин.

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