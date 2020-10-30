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Espreso.tvОбщество"Имеет признаки конституционного переворота": глава КС о законопроекте Зеленского

"Имеет признаки конституционного переворота": глава КС о законопроекте Зеленского


фото: ukrinform
Законопроект президента Владимира Зеленского имеет признаки конституционного переворота

Об этом глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, №4288. Он имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я об этом ответственно заявляю, потому что это нарушение 149 ст. Конституции Украины", - отметил Тупицкий.

Он не понимает, зачем привлекать Верховную Раду к рассмотрению этого законопроекта, ведь Зеленский может отменить решение Конституционного суда указом.

"Что должно произойти в парламенте во вторник? Это законом или постановлением отменить решение Конституционного Суда. Почему тогда не указом президента? Зачем привлекать парламент в такое неконституционное дело? Один человек взял на себя ответственность, потому что инициатива президента, и отменил указом решение КС, так проще давать этому оценку. Не нужно подвязывать коллективную ответственность, за которую никто не отвечает", - отметил Тупицкий.

  • Напомним, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда и признать "ничтожным" его решение об отмене э-декларирования.

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