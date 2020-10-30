"Выступаем фронтом защиты реформ" Ермак встретился с послами стран "Большой семерки"

30 октября, 2020, 17:25

30 октября руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран G7 из-за кризиса с е-декларированием

Об этом сообщает сайт президента.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки".

"Основной темой встречи стали последние события, связанные с решением судей Конституционного Суда, вызвавшим большой резонанс в обществе", - отметили в ОПУ.

Ермак рассказал послам о вчерашнем срочнои заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и внеочередном заседании правительства с участием президента Владимира Зеленского и принятых на них решениях.

"Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ и другие, - они есть и будут работать. Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути", - подчеркнул Андрей Ермак.

Он также добавил, что еще вчера в Верховную Раду был направлен законопроект, который должен восстановить доверие к конституционному судопроизводству в Украине.

"Президент и его команда, государство и государственные органы продолжают борьбу с коррупцией и с теми, кто стоит за всеми этими процессами в Украине. Мы победили при принятии земельной реформы, банковского закона и победим и на этот раз", - заявил он.

По его словам, события в КСУ не прозошли бы без внешнего вмешательства.

"Для нас очень важно, чтобы все руководители, представители антикоррупционных органов знали позицию президента: мы сегодня выступаем действительно единым фронтом по защите тех реформ, которые мы провели и продолжаем проводить. Президент настроен очень решительно, и он не остановится на пути проведения реформ и борьбы с коррупцией, кто бы за этим не стоял", - подчеркнул Андрей Ермак

В ОП отметили, что временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что "Большая семерка" готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ.

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