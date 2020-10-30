 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"В плен не берем": Лукашенко угрожает, что демонстранты останутся без рук, если хотя бы коснутся силовиков

"В плен не берем": Лукашенко угрожает, что демонстранты останутся без рук, если хотя бы коснутся силовиков


фото: reuters
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участников массовых протестов против его режима ждут еще более жесткие меры, чем просто избиение и пытки

На этот раз он пригрозил демонстрантам потерей конечностей.

"С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, где они скрываются, мы в плен никого не берем. Если кто прикоснется к военнослужащему (я уже замечания делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решимость. Дальше - все. Нам отступать некуда", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Напомним, после массовых фальсификаций на выборах президента Беларуси по всей стране начались протесты и забастовки, которые продолжаются до сих пор.

После попытки силового подавления демонстраций представители оппозиции объявили о создании Координационного совета.

В свою очередь главы стран ЕС отказались признавать результаты выборов и заявили, что собираются ввести санкции против белорусских чиновников, причастных к фальсификации результатов голосования и применению насилия в отношении демонстрантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать