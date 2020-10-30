"В плен не берем": Лукашенко угрожает, что демонстранты останутся без рук, если хотя бы коснутся силовиков

30 октября, 2020, 16:08

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участников массовых протестов против его режима ждут еще более жесткие меры, чем просто избиение и пытки

На этот раз он пригрозил демонстрантам потерей конечностей.

"С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, где они скрываются, мы в плен никого не берем. Если кто прикоснется к военнослужащему (я уже замечания делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решимость. Дальше - все. Нам отступать некуда", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Напомним, после массовых фальсификаций на выборах президента Беларуси по всей стране начались протесты и забастовки, которые продолжаются до сих пор.

После попытки силового подавления демонстраций представители оппозиции объявили о создании Координационного совета.

В свою очередь главы стран ЕС отказались признавать результаты выборов и заявили, что собираются ввести санкции против белорусских чиновников, причастных к фальсификации результатов голосования и применению насилия в отношении демонстрантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb