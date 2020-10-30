"Судьбу судей и их решений решит улица": в "Слуге народа" назвали варианта развития событий относительно КСУ
Об этом говорится в заявлении политической силы в Telegram.
"Либо судьи добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления доброчестности, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Либо судьбу судей и их ничтожных решений решит улица", - заявили в партии.
Третьим путем решения политсила назвала принятие предложенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта о прекращении полномочий всех судей.
"Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным", - отметили в партии.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда.
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