"Судьбу судей и их решений решит улица": в "Слуге народа" назвали варианта развития событий относительно КСУ

30 октября, 2020, 21:48

В партии "Слуга народа" назвали три пути выхода из кризиса из-за решения Конституционного суда по е-декларированию

Об этом говорится в заявлении политической силы в Telegram.

"Либо судьи добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления доброчестности, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Либо судьбу судей и их ничтожных решений решит улица", - заявили в партии.

Третьим путем решения политсила назвала принятие предложенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта о прекращении полномочий всех судей.

"Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным", - отметили в партии.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.

Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда.