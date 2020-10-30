"Скручивали, надевали наручники, били": активист заявил о задержании митингующих после акции под КСУ

30 октября, 2020, 16:21

После общественной акция "Отправим судей-предателей в Ростов" в знак протеста против решения, которое фактически отменяет наказание за ложное декларирование, возле здания Конституционного суда Украины прошли задержания активистов

Об этом сообщает активист Автомайдана и исполнительный директор общественной организации Центр развития городов Алексей Гриценко в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в 300 метрах от КСУ. Несколько человек в гражданском напали на прохожих и начали их бить.

"Этих людей повезли в Голосеевский участок, а тех, кто крутил руки без объяснений просто отпустили. Одного парня просто затащили в подъезд и там били. Документов и никаких объяснений вообще не предоставили", - отметил Гриценко.

Не знаю почему и за что, но правоохранители не должны так действовать. Этих людей повезли в Голосеевская участок, а тех, кто ... Опубликовано Алексей Гриценко Пятница, 30 октября 2020 г.

В свою очередь журналист Руслан Горовой сообщил, что на улице Саксаганского пять человек пытались задержать двух парней и девушку, которые шли с митинга под КСУ. Он отметил, что случайные прохожие вмешались и разогнали неизвестных парней.

"Один остался, назвавшись сотрудником уголовного розыска, однако документов никому не показал. Один из ребят, которых крутили, даже был в наручниках которые "оставили" скрывшиеся. Вызвали полицию. Приехал автобус спецназовцев из-под КС. Ребят снова скрутили, забросили в автобус со словами "в райотделе разберемся", - отметил Горовой.

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