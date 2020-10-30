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Espreso.tvОбщество"Отправим судей-предателей в Ростов": участники акции забросали презервативами двор КС

"Отправим судей-предателей в Ростов": участники акции забросали презервативами двор КС

Участники общественной акции "Отправим судей-предателей в Ростов" зажгли файеры и бросали дымовые шашки на митинге возле здания Конституционного суда

Об этом передает Еспресо.TV

Участники акции скандировали "чемодан, вокзал, Ростов". Митингующие жгли цветные файеры, бросали дымовые шашки. Двор Конституционного суда забросали презервативами.

 

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