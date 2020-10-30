"Отправим судей-предателей в Ростов": участники акции забросали презервативами двор КС

Об этом передает Еспресо.TV

Участники акции скандировали "чемодан, вокзал, Ростов". Митингующие жгли цветные файеры, бросали дымовые шашки. Двор Конституционного суда забросали презервативами.

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