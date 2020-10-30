"Отправим судей-предателей в Ростов": участники акции забросали презервативами двор КС
30 октября, 2020, 10:25
Участники общественной акции "Отправим судей-предателей в Ростов" зажгли файеры и бросали дымовые шашки на митинге возле здания Конституционного суда
Об этом передает Еспресо.TV
Участники акции скандировали "чемодан, вокзал, Ростов". Митингующие жгли цветные файеры, бросали дымовые шашки. Двор Конституционного суда забросали презервативами.
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- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию .
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Отмену э-декларирования не поддержали назначенные президентом Порошенко судьи КС.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда .
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