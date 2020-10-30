"Обсудили инциденты, договорились соблюдать тишину": делегация Украины о заседании ТКГ после убийства оккупантами бойцов ООС

30 октября, 2020, 20:59

В пятницу, 30 октября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы, инициированное Украиной из-за убийства и ранения россиянами в зоне ООС украинских военнослужащих

Об этом сообщает в Facebook Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Украинская делегация потребовала от российской стороны и запросила помощи у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированного", - говорится в сообщении.

По результатам заседания украинская делегация отчиталась об обсуждении "инцидентов, которые привели к трагическим последствиям" и договоренности соблюдать режим прекращения огня.

"Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям. Стороны договорились соблюдать режим тишины. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня", - сообщила украинская делегация в ТКГ.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 10 ноября.

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