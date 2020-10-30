"Обсудили инциденты, договорились соблюдать тишину": делегация Украины о заседании ТКГ после убийства оккупантами бойцов ООС
Об этом сообщает в Facebook Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.
"Украинская делегация потребовала от российской стороны и запросила помощи у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированного", - говорится в сообщении.
По результатам заседания украинская делегация отчиталась об обсуждении "инцидентов, которые привели к трагическим последствиям" и договоренности соблюдать режим прекращения огня.
"Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям. Стороны договорились соблюдать режим тишины. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня", - сообщила украинская делегация в ТКГ.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 10 ноября.
Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор Рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней ...Опубликовано Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе. Пятница, 30 октября 2020 г.
- Напомним, 29 октября в результате обстрелов россиянами украинских позиций двое бойцов ООС погибли, еще двое - получили ранения.
- Пресс-служба 36-й отдельной бригады ВСУ назвала имена погибших военных.
- Председатель ОПГ Андрей Ермак назвал убийство и ранение оккупантами бойцов ООС "провокациями с целью срыва перемирия".
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