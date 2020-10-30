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Espreso.tvОбщество"На 51 грн": семейным врачам в Украине повысили ставку, - Степанов

"На 51 грн": семейным врачам в Украине повысили ставку, - Степанов


фото: freepik
Кабинет министров Украины повысил зарплаты семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи за каждого пациента. Ставка повышена на 51 грн

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Еспресо.TV".

"Раньше она составляла 600 грн 48 к, а сейчас - 651 грн 60 к", - отметил Степанов.

Он также отметил, что, например, если с семейным врачом по максимуму подписали 1800 деклараций, то он дополнительно получит около 7500 грн.

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