"Красная" зона: в Ужгороде не хотят останавливать транспорт и закрывать детсады и школы, - мэр
Об этом мэр города Богдан Андреев сообщил на пресс конференции в горсовете, передает Укринформ.
"Сегодня мы получили информацию о том, что город Ужгород среди других оказался в "красной" зоне. Решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в нашем городе предусмотрено прекращение работы общественного транспорта, закрытие учебных заведений, питания, торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов. Проанализировав ситуацию в городе, я подготовил письмо на имя руководителя областной ТЭБ и ЧС Олега Кочерги с предложениями не останавливать общественный транспорт и образовательный процесс в 1-4 классах школ и работу детсадов, а в заведениях общественного питания ограничить работу до 20.00 часов", - сказал Андреев.
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Город предлагает разрешить работу общественного транспорта Ужгорода.
"Если мы сейчас остановим транспорт, получим коллапс на утро понедельника, 2 ноября", - акцентировал мэр.
Также он сказал, что в городе настаивают на том, чтобы не останавливать учебный процесс для начальной школы, а дистанционным сделать обучение 5-11 классов.
"Мы запустили работу садов в Ужгороде с августа, за это время у нас коронавирусом заболели 2 ребенка и 19 работников", - добавил Андреев.
Также мэр отметил, что в Ужгороде не будут прекращать работу заведения общественного питания.
Он отметил, что сейчас у мэрии нет ответа от областной комиссии ТЭБ и ЧС.
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