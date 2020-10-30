"Красная" зона: в Ужгороде не хотят останавливать транспорт и закрывать детсады и школы, - мэр

30 октября, 2020, 16:42

В Ужгороде, который со 2 ноября будет в "красной" зоне карантина, мэрия не хочет останавливать общественный транспорт, а также образовательный процесс

Об этом мэр города Богдан Андреев сообщил на пресс конференции в горсовете, передает Укринформ.

"Сегодня мы получили информацию о том, что город Ужгород среди других оказался в "красной" зоне. Решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в нашем городе предусмотрено прекращение работы общественного транспорта, закрытие учебных заведений, питания, торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов. Проанализировав ситуацию в городе, я подготовил письмо на имя руководителя областной ТЭБ и ЧС Олега Кочерги с предложениями не останавливать общественный транспорт и образовательный процесс в 1-4 классах школ и работу детсадов, а в заведениях общественного питания ограничить работу до 20.00 часов", - сказал Андреев.

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Город предлагает разрешить работу общественного транспорта Ужгорода.

"Если мы сейчас остановим транспорт, получим коллапс на утро понедельника, 2 ноября", - акцентировал мэр.

Также он сказал, что в городе настаивают на том, чтобы не останавливать учебный процесс для начальной школы, а дистанционным сделать обучение 5-11 классов.

"Мы запустили работу садов в Ужгороде с августа, за это время у нас коронавирусом заболели 2 ребенка и 19 работников", - добавил Андреев.

Также мэр отметил, что в Ужгороде не будут прекращать работу заведения общественного питания.

Он отметил, что сейчас у мэрии нет ответа от областной комиссии ТЭБ и ЧС.