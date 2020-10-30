"Красная" зона: в Сумах продолжится дистанционное обучение после каникул

Об этом сообщает местное издание 0542.

"Управление образования и науки рекомендует руководителям заведений общего среднего образования в период со 2 по 6 ноября организовать образовательный процесс для всех классов дистанционно", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение аргументируют тем, что, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Сумы относятся к "красной" зоне, что предусматривает ряд дополнительных ограничений, в частности по организации образовательного процесса.

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