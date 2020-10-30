"Государство Украина Днепровского района": в Запорожье группа лиц пыталась создать незаконные "органы власти"
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
"Лица создавали так называемые альтернативные органы местного самоуправления - районные советы в городе, которых избирали депутатов. Для "легализации" незаконной структуры фигуранты разрабатывали фиктивные документы: уставы, удостоверения депутатов, печати, паспорта и прочее", - говорится в сообщении.
Организаторы создали страничку в социальной сети, где они призывали граждан присоединяться к псевдообразованию.
Так, агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города.
Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов, во время которых изъяты печати псевдоорганов "Запорожский городской совет" и "Коммунарский районный в г. Запорожье совет", папки с документацией псевдооргана "Запорожский городской совет", документы "Конгресса общественных объединений ", черновые заметки, удостоверение общественной организации "Народный контроль" на разные имена, так называемые документы "органа местного самоуправления государства Украина Днепровского района".
В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении членам группы.
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