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Espreso.tvОбщество"Дубинский не может смириться, что проиграл": на Васильковщине по требованию "слуг" пересчитывают 12 участков

"Дубинский не может смириться, что проиграл": на Васильковщине по требованию "слуг" пересчитывают 12 участков

По состоянию на 30 октября на Васильковщине продолжается пересчет 12 участков по требованию партии власти "Слуга народа", которые проиграла выборы в местную ОТО

Об этом заявила победительница выборов в Васильковский ОТО по результатам первого подсчета бюллетеней Наталья Баласинович в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.

"Кандидат от партии "Слуга народа", который проиграл с треском выборы в Васильковскую ОТО с разницей в 15% сейчас подает в суд с тем, чтобы на определенных участках признать выборы недействительными. Хочу заявить всей Украине, что в Василькове состоялось демократическое волеизъявление. Я победила с огромной разницей в 1500 голосов. То есть я набрала как самовыдвиженка 30%, а следующий ближайший кандидат - это Андрей Шевченко от "Слуги народа" - набрал всего 15% голосов ", - отметила политик.

Баласинович заявила, что руководитель областного отделения "СН" Александр Дубинский лично не может смириться с тем, что его партия проиграла выборы в ОТО.

"Хочу напомнить, что буквально пару месяцев назад господин Дубинский абсолютно нарушая законодательство убрал с карты Васильковский район, конечно, что люди этого не забыли", - добавила политик.

"Сейчас затягивается установление результата: Идет перерасчет 12 участков", - подчеркнула она.

Баласинович заметила, что пересчет проводят перед камерами, и все сходится "бюллетень в бюллетень".

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