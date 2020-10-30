Продавали лес предпринимателям: СБУ разоблачила незаконную вырубку деревьев должностными лицами лесничества Минобороны

30 октября, 2020, 20:37

Служба безопасности зафиксировала в Винницкой области факты незаконной вырубки леса на территории, принадлежащей Министерству обороны Украины

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным расследования, должностные лица военного лесхоза, наладили схему нелегальной продажи ценных пород деревьев. Фигуранты вносили неправдивые данные в отчеты по количеству и состоянию древесины. Неучтенную древесину продавали местным предпринимателям.

Установлено, что это привело к убыткам на сумму более 260 тыс. грн

Главному инженеру лесничества и его подчиненному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.