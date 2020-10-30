 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПродавали лес предпринимателям: СБУ разоблачила незаконную вырубку деревьев должностными лицами лесничества Минобороны

Продавали лес предпринимателям: СБУ разоблачила незаконную вырубку деревьев должностными лицами лесничества Минобороны

Служба безопасности зафиксировала в Винницкой области факты незаконной вырубки леса на территории, принадлежащей Министерству обороны Украины

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным расследования, должностные лица военного лесхоза, наладили схему нелегальной продажи ценных пород деревьев. Фигуранты вносили неправдивые данные в отчеты по количеству и состоянию древесины. Неучтенную древесину продавали местным предпринимателям.

Установлено, что это привело к убыткам на сумму более 260 тыс. грн

Главному инженеру лесничества и его подчиненному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать