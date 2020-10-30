Польша: Дуда после массовых протестов предлагает ослабить запрет абортов

30 октября, 2020, 17:34

После нескольких дней массовых протестов президент Польши Дуда заявил, что внесет в Сейм проект поправок в закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях допустимости абортов

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского президента в пятницу.

Проект будет предусматривать, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

"Этот проект предусматривает введение новой предпосылки, которая восстанавливает возможность прерывания беременности в соответствии с принципами польской Конституции только в случае так называемого летального дефекта, когда пренатальные тесты или другие медицинские показания указывают на высокую вероятность того, что ребенок родится неподвижным или отягощенным неизлечимой болезнью или дефектами, которые неизбежно и непосредственно приведут к смерти ребенка, независимо от используемых терапевтических мер", - поясняется в заявлении на сайте польского президента.

Проект должен быть представлен в Сейм в течение нескольких дней.

В заявлении сказано, что президент понимает озабоченность женщин, возникшую в связи с недавним постановлением Конституционного трибунала об абортах. Как отметил Дуда, в последние дни он разговаривал на эту тему со многими женщинами, а также с многочисленными экспертами, врачами и юристами, и принял решение предложить поправки.

В пятницу в Варшаве запланирована крупная демонстрация против почти полного запрета абортов, в которой примут участие протестующие со всей Польши.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве проходят массовые протесты из-за такого решения суда.

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