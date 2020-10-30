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Espreso.tvЭкономикаПограничники в Борисполе обнаружили семьсот нелегальных посылок со смартфонами и планшетами

Пограничники в Борисполе обнаружили семьсот нелегальных посылок со смартфонами и планшетами


фото: dpsu.gov.ua
В обнаруженном в аэропорту "Борисполь" грузе пограничники изъяли около 700 нелегальных отправлений с телефонами и планшетами

Об этом сообщила пресс-служба Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

"Телефоны, планшеты, другая стоящая техника прибыли из Сингапура. Нелегальные дельцы хотели уклониться от уплаты налогов на сумму почти в 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители обнаружили незаконную поставку во время проверки в аэропорту "Борисполь" и на одной из почтовых сортировочных станций в Киеве. В частности, в обнаруженном в аэропорту грузы общим весом 2,5 тонны, правоохранители изъяли около 700 нелегальных отправлений.

По информации правоохранителей, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину под видом почтовых отправлений, избегая уплаты налогов.

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