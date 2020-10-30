Пограничники в Борисполе обнаружили семьсот нелегальных посылок со смартфонами и планшетами
Об этом сообщила пресс-служба Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
"Телефоны, планшеты, другая стоящая техника прибыли из Сингапура. Нелегальные дельцы хотели уклониться от уплаты налогов на сумму почти в 1 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители обнаружили незаконную поставку во время проверки в аэропорту "Борисполь" и на одной из почтовых сортировочных станций в Киеве. В частности, в обнаруженном в аэропорту грузы общим весом 2,5 тонны, правоохранители изъяли около 700 нелегальных отправлений.
По информации правоохранителей, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину под видом почтовых отправлений, избегая уплаты налогов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-