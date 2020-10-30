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Espreso.tvОбществоПетр Порошенко назвал пути выхода из конституционного кризиса

Петр Порошенко назвал пути выхода из конституционного кризиса

В дополнение к эпидемиологическому и экономическому кризису и кризису безопасности, страна погружается во мрак конституционного кризиса. Выход из конституционного кризиса, вызванного желанием Зеленского получить абсолютную власть, начинается с возвращения власти в правовое поле

Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Порошенко напомнил, что антикоррупционная инфраструктура, которая была создана в течение его президентского срока, уже неоднократно подвергалась целенаправленным атакам. Одной из таких атак является решение Конституционного Суда Украины, судьи которого почувствовали нетерпимость Банковой к антикоррупционным органам - убежден Порошенко.

"Без лишних слов очевидно, что может думать наша команда о решении Конституционного Суда. Команда, которая сознательно ввела самое жесткое в Европе электронное декларирование доходов чиновников с уголовной ответственностью. Команда, которая создала Национальное агентство по предупреждению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Команда, которая на основе прозрачных конкурсов, одобренных международными экспертами, обновила Верховный суд, сформировала и запустила Высший антикоррупционный суд. И которая передала эту систему новой власти, как я уже говорил, в полностью рабочем состоянии. И которая, по признанию международных экспертов, сделала за пять лет больше реформ, чем было сделано за предыдущие двадцать три", - напоминает пятый президент.

Он отметил, что все эти шаги являются частью европейского выбора и позволили украинцам получить безвиз с Европейским Союзом. Решение КСУ ставит под удар одно из главных достижений - предостерегает пятый президент.

"Но вас цинично обманывают те, кто крайним пытается сделать только Конституционный Суд. В суде только писали решение, а вот сценарий разработали в другом месте", - уверен Порошенко.

"Позвольте напомнить, если кто забыл. Об угрозе потери безвиза заговорили еще в начале прошлого месяца, когда Зеленский подорвал независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Комиссию по избранию нового главы САП Банковая сформировала исключительно из лояльных к себе людей. Это мы декларируемся уже пятый год, а "Слуги" декларируются впервые, и поэтому очень нервничают сейчас", - говорит Порошенко.

"Команда Зеленского подвергает непрерывным атакам НАБУ, как через парламент и суды, так и путем травли в средствах массовой информации. Это команда Зеленского создала в обществе атмосферу нетерпимости к антикоррупционным органам, которую, конечно же, почувствовали и в Конституционном Суде", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

"И, наконец, вот вам вишенка на торт. Представление в Конституционный Суд против декларирования подавала не только ОПЗЖ, но и группа "За будущее". Эта группа со всеми потрохами принадлежит Коломойскому, близкому деловому и политическому партнеру Зеленского", - напоминает Порошенко.

"Факты - вещь упрямая. И они не могут не привести к выводу, что абсолютно антиконституционный узурпаторских законопроект Зеленского не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией. Единственное, чего он хочет, это - сформировать карманный Конституционный Суд, чтобы потом признавать конституционными все инициативы Банковой по развитию в Украине диктатуры дилетантов, невежд и клептократов", - прогнозирует лидер оппозиции.

Он отмечает, что таким путем строился авторитаризм в Беларуси, в России и странах Центральной Азии. "Но для чего так далеко ходить? Именно через "полностью свой" Конституционный Суд Янукович наделил себя диктаторскими полномочиями, которыми и подавился. А теперь коротает век на подмосковной даче", - говорит Порошенко.

"Что должен сделать Зеленский, чтобы общество ему поверило?

Во-первых. Почитать Конституцию и вернуться в правовое поле.

Во-вторых. Приятно удивить прозрачным конкурсом и качественными кандидатурами на уже вакантные должности в Конституционном Суде.

В-третьих, организовать прозрачные, а не фиктивные конкурсы на руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

В-четвертых, продолжить судебную реформу в среднем апелляционном и нижнем звеньях судебной системы.

В-пятых. И это главное и неотложное. Немедленно подать и принять закон, восстанавливающий жесткое электронное декларирование и уголовную ответственность за умышленное сокрытие информации о реальном имущественном положении. Это решит все проблемы. Свой проект мы уже подготовили, можем представить как альтернативный", - перечислил лидер "Европейской Солидарности".

Чтобы выйти из конституционного кризиса, в который Зеленский погрузил страну, он должен немедленно встретиться с лидерами парламентских фракций. "Я лично готов ему помочь найти выход из ситуации исключительно в правовом поле. Напоминаю: Президент не имеет права распускать Конституционный суд. Он имеет право распускать только парламент, и то исключительно по основаниям, предусмотренным Основным законом", - напоминает Порошенко.

"Борьба с коррупцией - это часть нашей европейской стратегии. Она остается нашим безусловным приоритетом. Поэтому должны сделать все, чтобы восстановить независимость антикоррупционной инфраструктуры. И парламент может это сделать довольно быстро. Но демократия - это так же часть нашего цивилизационного европейского выбора. А тот способ решения проблемы, который предложил Зеленский, ведет нас совсем в другую сторону. И не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией. Он борется за абсолютную власть, никем и ничем не ограниченную. И подыгрывать ему в этом - значит вести страну к национальной катастрофе. мы точно этого не позволим", - резюмирует пятый президент.

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