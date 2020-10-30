Переводить на дистанционное обучение школы в Киеве не планируют, - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.

"Переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается. Наша основная задача - сделать все для безопасности учебного процесса", - отметил Кличко.

Он отметил, что специалисты ВОЗ отмечают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса.

"И, например, во Франции, где с сегодняшнего дня снова ввели строгий карантин, школы и садики не закрывают. В отличие от того, как это было весной, во время первой волны пандемии", - сказал Кличко.

К обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты восемь школ. На дистанционном обучении 436 классов в 133 школах столицы - из-за заболевания педагогов и учащихся.