 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПереводить на дистанционное обучение школы в Киеве не планируют, - Кличко

Переводить на дистанционное обучение школы в Киеве не планируют, - Кличко


фото: reuters
В Киеве переводить все школы на дистанционное обучение не планируют

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.

"Переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается. Наша основная задача - сделать все для безопасности учебного процесса", - отметил Кличко.

Он отметил, что специалисты ВОЗ отмечают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса.

"И, например, во Франции, где с сегодняшнего дня снова ввели строгий карантин, школы и садики не закрывают. В отличие от того, как это было весной, во время первой волны пандемии", - сказал Кличко.

К обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты восемь школ. На дистанционном обучении 436 классов в 133 школах столицы - из-за заболевания педагогов и учащихся.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать