 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОтмена э-декларирования: решение не поддержали назначенные Порошенко судьи КС

Отмена э-декларирования: решение не поддержали назначенные Порошенко судьи КС


фото: Укрінформ
Четверо судей Конституционного суда не поддержали отмену электронного декларирования всех должностных лиц

Подробности об этих судьях сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции.

Решение не поддержали:

  • Сергей Головатый (слева вверху). Назначен Порошенко в феврале 2018 года. Бывший нардеп и член Венецианской комиссии. Голосовал против, несмотря на конфликт интересов: НАПК выявило в его декларации недостоверные сведения.
  • Василий Лемак (справа вверху). Назначен Порошенко в феврале 2018 года. Бывший профессор Ужгородского национального университета.
  • Олег Первомайский (слева снизу). Назначен Верховной Радой в сентябре 2018 года (квота Народного Фронта). Бывший доцент Университета имени Шевченко.
  • Виктор Колесник (справа снизу). Назначен Порошенко в январе 2016 года. Экс-профессор Университета имени Ярослава Мудрого.

Головатый и Лемак написали особые мнения, в которых не согласились с решением своих коллег.

Головатый пишет, что Украина имеет необратимый европейский и евроатлантический курс. А в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

Головатый не считает проверку судей со стороны НАПК давлением на судебную власть, потому что это преследует легитимную цель - предотвращение коррупции. Он отмечает, что привлечение судьи к ответственности за коррупцию никоим образом не является "контролем" над судьей.

Он также отмечает, что КСУ обосновали все это неконституционным контролем над судьями, но отменили нормы закона о декларировании не только в отношении судей, но и в отношении всех чиновников вообще. Это также не имеет юридического обоснования.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать