Отмена э-декларирования: решение не поддержали назначенные Порошенко судьи КС

30 октября, 2020, 07:17

Четверо судей Конституционного суда не поддержали отмену электронного декларирования всех должностных лиц

Подробности об этих судьях сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции.

Решение не поддержали:

Сергей Головатый (слева вверху). Назначен Порошенко в феврале 2018 года. Бывший нардеп и член Венецианской комиссии. Голосовал против, несмотря на конфликт интересов: НАПК выявило в его декларации недостоверные сведения.

Василий Лемак (справа вверху). Назначен Порошенко в феврале 2018 года. Бывший профессор Ужгородского национального университета.

Олег Первомайский (слева снизу). Назначен Верховной Радой в сентябре 2018 года (квота Народного Фронта). Бывший доцент Университета имени Шевченко.

Виктор Колесник (справа снизу). Назначен Порошенко в январе 2016 года. Экс-профессор Университета имени Ярослава Мудрого.

Головатый и Лемак написали особые мнения, в которых не согласились с решением своих коллег.

Головатый пишет, что Украина имеет необратимый европейский и евроатлантический курс. А в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

Головатый не считает проверку судей со стороны НАПК давлением на судебную власть, потому что это преследует легитимную цель - предотвращение коррупции. Он отмечает, что привлечение судьи к ответственности за коррупцию никоим образом не является "контролем" над судьей.

Он также отмечает, что КСУ обосновали все это неконституционным контролем над судьями, но отменили нормы закона о декларировании не только в отношении судей, но и в отношении всех чиновников вообще. Это также не имеет юридического обоснования.