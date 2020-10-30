Отмена э-декларирования: решение не поддержали назначенные Порошенко судьи КС
Подробности об этих судьях сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции.
Решение не поддержали:
- Сергей Головатый (слева вверху). Назначен Порошенко в феврале 2018 года. Бывший нардеп и член Венецианской комиссии. Голосовал против, несмотря на конфликт интересов: НАПК выявило в его декларации недостоверные сведения.
- Василий Лемак (справа вверху). Назначен Порошенко в феврале 2018 года. Бывший профессор Ужгородского национального университета.
- Олег Первомайский (слева снизу). Назначен Верховной Радой в сентябре 2018 года (квота Народного Фронта). Бывший доцент Университета имени Шевченко.
- Виктор Колесник (справа снизу). Назначен Порошенко в январе 2016 года. Экс-профессор Университета имени Ярослава Мудрого.
Головатый и Лемак написали особые мнения, в которых не согласились с решением своих коллег.
Головатый пишет, что Украина имеет необратимый европейский и евроатлантический курс. А в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.
Головатый не считает проверку судей со стороны НАПК давлением на судебную власть, потому что это преследует легитимную цель - предотвращение коррупции. Он отмечает, что привлечение судьи к ответственности за коррупцию никоим образом не является "контролем" над судьей.
Он также отмечает, что КСУ обосновали все это неконституционным контролем над судьями, но отменили нормы закона о декларировании не только в отношении судей, но и в отношении всех чиновников вообще. Это также не имеет юридического обоснования.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию .
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
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