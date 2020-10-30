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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: гривна обновила рекорд падения с начала года

Официальный курс: гривна обновила рекорд падения с начала года

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 30 октября 2020 года на отметке 28,43 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 29 октября курс составлял 28,39 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 30 октября установлен на уровне 33,30 грн / евро. По состоянию на 29 октября курс составлял 33,31 грн / евро.

На наличном рынке 29 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,45, продают - по 28,53 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,52 грн / $, продажи - в пределах 28,47-29,70 грн / $.

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