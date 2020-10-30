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Espreso.tvОбществоОбстрелы доказывают, что боевики не хотят мира, - командующий ООС об обострении на фронте

Обстрелы доказывают, что боевики не хотят мира, - командующий ООС об обострении на фронте

Командующий Объединенных сил заявил, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехстороннего контактной группой 22 июля 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в заявлении командующего ООС.

Он отметил, что Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира", - говорится в сообщении.

По его словам, на огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставило адекватный ответ заставив российско-оккупационные войска вернуться в режим тишины.

  • Напомним, на Донбассе 29 октября оккупанты 5 раз нарушили перемирие, двое украинских военных погибли .
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