Обстрелы доказывают, что боевики не хотят мира, - командующий ООС об обострении на фронте
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в заявлении командующего ООС.
Он отметил, что Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.
"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира", - говорится в сообщении.
По его словам, на огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставило адекватный ответ заставив российско-оккупационные войска вернуться в режим тишины.
- Напомним, на Донбассе 29 октября оккупанты 5 раз нарушили перемирие, двое украинских военных погибли .
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