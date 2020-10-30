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Espreso.tvОбществоОбострение на Донбассе: Украина созывает экстренное заседание подгруппы ТКГ

Обострение на Донбассе: Украина созывает экстренное заседание подгруппы ТКГ

Украина инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе за нарушения перемирия на Донбассе

Об этом сообщила пресс служба украинской делегации в ТКГ, передает " РБК-Украина".

"Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - говорится в сообщении.

Отметим, что ночью 30 октября боевики вели обстрелы, используя АГС (автоматический гранатомет, - ред) и подствольные гранатометы. Погибли двое бойцов ООС, еще двое военных пострадали.

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