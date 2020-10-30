Обострение на Донбассе: Украина созывает экстренное заседание подгруппы ТКГ
30 октября, 2020, 09:15
Украина инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе за нарушения перемирия на Донбассе
Об этом сообщила пресс служба украинской делегации в ТКГ, передает " РБК-Украина".
"Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - говорится в сообщении.
Отметим, что ночью 30 октября боевики вели обстрелы, используя АГС (автоматический гранатомет, - ред) и подствольные гранатометы. Погибли двое бойцов ООС, еще двое военных пострадали.
- Напомним, на Донбассе 29 октября оккупанты 5 раз нарушили перемирие.
- Командующий Объединенных сил заявил, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей .
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