Обострение на Донбассе: Украина созывает экстренное заседание подгруппы ТКГ

30 октября, 2020, 09:15

Украина инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе за нарушения перемирия на Донбассе

Об этом сообщила пресс служба украинской делегации в ТКГ, передает " РБК-Украина".

"Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - говорится в сообщении.

Отметим, что ночью 30 октября боевики вели обстрелы, используя АГС (автоматический гранатомет, - ред) и подствольные гранатометы. Погибли двое бойцов ООС, еще двое военных пострадали.

Напомним, на Донбассе 29 октября оккупанты 5 раз нарушили перемирие.

Командующий Объединенных сил заявил, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей .

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