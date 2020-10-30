НКРЭКУ одобрила RAB-тарифы для первых трех облэнерго

30 октября, 2020, 16:53

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила стимулирующие тарифы для "Тернопольоблэнерго", "Ривнеоблэнерго" и "Кировоградоблэнерго" на 2021

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Согласно сообщению, регулятор на заседании одобрил тарифы на услуги по распределению электроэнергии с применением стимулирующего регулирования для "Тернопольоблэнерго", "Ривнеоблэнерго" и "Кировоградоблэнерго" на 2021.

"Стимулирующее регулирование - система тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, направленного на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний", - пояснили в пресс-служба.

Отмечается, что это решение, среди прочего, приведет к масштабному строительству, реконструкции электрических сетей и подстанций, что будет способствовать удешевлению и сокращению срока присоединения к электрическим сетям новых потребительских, а также повышению качества услуги по распределению электроэнергии существующим потребителям и снижению величины расхода электрической энергии в сетях.

В пресс-службе добавили, что решение было принято с учетом утвержденной 26 августа 2020 года новой методики по стимулирующего тарифообразования для оператора систем распределения, согласно которой ставка доходности на "новую" базу активов - 16,74% и ставка доходности на "старую" базу активов - 3%, обязательное реинвестирование в строительство и модернизацию сетей операторов систем распределения 50% средств, которые являются доходами на "старую" базу активов.

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