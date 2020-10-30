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Espreso.tvЭкономикаНаиболее загруженные отделения Укрпочты с 1 ноября начнут работать без выходных

Наиболее загруженные отделения Укрпочты с 1 ноября начнут работать без выходных


фото: ukrinform
Начиная с 1 ноября, 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты начнут работать без выходных

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Начиная с 1 ноября, 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных. Это позволит расширить возможности для обслуживания клиентов и существенно уменьшить очереди в отделениях, что особенно актуально в связи с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что Укрпочта продолжает внедрять образовательные инициативы для поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, 29 октября была опубликована вторая часть бесплатного образовательного онлайн-курса Укрпочты и программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" о старте продаж на Amazon.

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