На семи улицах Киева с ноября по апрель устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч, - КГГА

30 октября, 2020, 16:24

На семи улицах Киева с 1 ноября по 1 апреля будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, с 1 ноября на семи улицах Киева, где была разрешена скорость движения 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021 года.

"Чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем из-за скользкой дороги, на определенных участках отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч и устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч. Коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период", - отметили в пресс служба.

В частности, ограничение максимальной скорости будет действовать на проспекте Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака), улице Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков), Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянсого шоссе), Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного), улице Саперно-Слободской (от ул. Н. Гринченко до Южного моста), а также на проспекте Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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