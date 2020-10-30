На Одесчине СБУ разоблачила схему уклонения от налогов на более 4 млн грн

30 октября, 2020, 16:41

Работники службы безопасности Украины разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на миллионы гривен при экспорте зерна за границу

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по данным предварительного следствия, организовал аферу одесский предприниматель. Для прикрытия незаконной деятельности он основал несколько фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для проведения внешнеэкономических торговых операций.

"Зерно коммерсант закупал за наличные у местных производителей сельхозпродукции и без отражения в налоговой отчетности поставлял иностранным фирмам", - говорится в сообщении.

Из-за этой схемы государственный бюджет недополучил более 4 млн грн обязательных платежей.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Организатору схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

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