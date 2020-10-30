На Луганщине открыли памятник погибшему Герою Украины Тарасу Матвиеву

30 октября, 2020, 18:37

В селе Троицкое Попаснянского района Луганской области открыли памятник погибшему Герою Украины, офицеру 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Тарасу Матвиеву.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Инициатива установить памятник на территории местной школы как пример мужества и героизма принадлежит жителям села.

Во время мероприятия родные и товарищи Тараса Матвиева высадили вокруг мемориала деревья.