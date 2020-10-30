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Espreso.tvОбществоНа Луганщине открыли памятник погибшему Герою Украины Тарасу Матвиеву

На Луганщине открыли памятник погибшему Герою Украины Тарасу Матвиеву


фото: facebook.com/24th.brigade
В селе Троицкое Попаснянского района Луганской области открыли памятник погибшему Герою Украины, офицеру 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Тарасу Матвиеву.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Инициатива установить памятник на территории местной школы как пример мужества и героизма принадлежит жителям села.

Во время мероприятия родные и товарищи Тараса Матвиева высадили вокруг мемориала деревья.

  • Напомним, 10 июля Тарас Матвеев погиб от вражеской мины вблизи поселка Троицкое Луганской области. Боевики начали обстрел по позициям сначала из стрелкового оружия, затем начали бить из минометов и артиллерии. Во время обстрела снаряд российских наемников упал неподалеку блиндажа, где было двое солдат. Тарас побежал помогать побратимам, а когда вывел их в безопасное место, возле него пролетела вражеская мина, которая нанесла несовместимых с жизнью ранения.
  • Президент Владимир Зеленский присвоил Тарасу Матвиеву звание Героя Украины посмертно.
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