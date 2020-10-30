МЗ будет привлекать дополнительных медработников для борьбы с COVID-19 на котрактной основе

30 октября, 2020, 15:56

Министерство здравоохранения будет привлекать медицинских работников для борьбы с COVID-19 по временным контрактам

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, Минздрав разработал механизм оперативного привлечения медработников на контрактной основе с командами учреждений здравоохранения, где лечат пациентов с COVID-19. Речь идет о медиках, которые добровольно хотят подписать контракт.

По словам главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, такой контракт будет предусматривать командировки в учреждения здравоохранения, где наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. При этом за медицинским работником будет сохраняться основное место работы вместе со средней заработной платой, то есть основной трудовой стаж не будет прерываться.

Кроме того, по словам Ляшко, лицо, подписывающее контракт, может получить 300% средней заработной платы при работе с больными COVID-19.

Напомним, 19 октября Минздрав издал указ о заключении временных контрактов для привлечения дополнительных медработников к лечению пациентов с COVID-19.

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