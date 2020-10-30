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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей среды

Лига чемпионов: результаты всех матчей среды


фото: Getty Images
В среду, 30 сентября, были сыграны последние 3 матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В групповой раунд ЛЧ вышли австрийский "Зальцбург", российский "Краснодар" и датский "Мидтьюлланд".

Лига чемпионов

Плей-офф квалификации, ответный матч

 

30 сентября

ПАОК (Греция) - "Краснодар" (Россия) 1:2 (первый матч 1:2)

Голы: Эль-Каддури, 77 - Михайлидис, 73 (авт.), Кабелл, 78

"Мидтьюлланд" (Дания) - "Славия" (Чехия) 4:1 (первый матч 0:0)

Голы: Каба, 65, Шольц, 84, Оньека, 88, Дрейер, 90+1 - Олаинка, 3

"Зальцбург" (Австрия) - "Маккаби Тель-Авив» (Израиль) 3:1 (первый матч 2:1)

Голы: Дака, 16, 68, Собослай, 45+4 - Карзев, 30

 

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