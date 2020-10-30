Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
1 октября, 2020, 07:07
В среду, 30 сентября, были сыграны последние 3 матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В групповой раунд ЛЧ вышли австрийский "Зальцбург", российский "Краснодар" и датский "Мидтьюлланд".
Лига чемпионов
Плей-офф квалификации, ответный матч
30 сентября
ПАОК (Греция) - "Краснодар" (Россия) 1:2 (первый матч 1:2)
Голы: Эль-Каддури, 77 - Михайлидис, 73 (авт.), Кабелл, 78
"Мидтьюлланд" (Дания) - "Славия" (Чехия) 4:1 (первый матч 0:0)
Голы: Каба, 65, Шольц, 84, Оньека, 88, Дрейер, 90+1 - Олаинка, 3
"Зальцбург" (Австрия) - "Маккаби Тель-Авив» (Израиль) 3:1 (первый матч 2:1)
Голы: Дака, 16, 68, Собослай, 45+4 - Карзев, 30
- 29 сентября в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3:0.
- Благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов киевское "Динамо" получит от УЕФА минимум 31,87 млн евро.
- 30 сентября стало известно, что во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" попал во вторую корзину , а "Динамо" - в третью.
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