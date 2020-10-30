КСУ планирует рассмотреть закон о государственном языке и положения Уголовного кодекса по спецконфискации

30 октября, 2020, 18:21

Конституционный суд планирует на следующей неделе продолжить рассмотрение закона о языке и две статьи Уголовного кодекса о спецконфискацию

Об этом говорится в расписании суда.

3 ноября запланировано продолжение рассмотрения дела о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

5 ноября КСУ запланировал начало рассмотрения дела о конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины. (Спецконфискация и случаи ее применения).