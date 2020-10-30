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Espreso.tvОбществоКоронавирус: несмотря на "красную" зону в Николаеве откроют спортклубы, кафе и рестораны

Коронавирус: несмотря на "красную" зону в Николаеве откроют спортклубы, кафе и рестораны


фото: dw
В Николаеве позволили работать заведениям культуры и сферы питания несмотря на пребывание города в "красной" эпидемической зоне

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Александр Стадник.

"Как и обещал на встрече с бизнесом Николаева и области, оказал поддержку в работе. Спасибо всем, кто подставил нам плечо в решении этого непростого вопроса, чтобы бизнес города Николаева и области работал, и люди могли зарабатывать и кормить свои семьи в непростое для всех время", - написал Стадник.

На официальном сайте Николаевского городского совета также появилось сообщение, которое гласит, что полный запрет работы бизнеса в условиях "красной" зоны отменен. Учреждения культуры, спортклубы, кафе и рестораны могут работать, но должны придерживаться соответствующих карантинных правил, установленных для других, более мягких уровней эпидемической безопасности (зеленой, желтой, оранжевой).

Сейчас в Николаеве установлен "красный" уровень карантинной безопасности.

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