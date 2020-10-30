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Espreso.tvСпортКонкурент Ярмоленко пропустит 6 недель из-за травмы

Конкурент Ярмоленко пропустит 6 недель из-за травмы


фото: Getty Images
Нападающий лондонского "Вест Хэма" Майкл Антонио пропустит 6 недель из-за травмы

Об этом сообщает официальный twitter "Вест Хэма".

У 30-летнего игрока травма подколенного сухожилия из-за которой он пропустит не менее шести недель.

"Мы не считаем, что все очень плохо, но травма заставляет не рассчитывать на него в игре против "Ливерпуля", - говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне Майкл Антонио провел 6 матчей и забил 3 мяча. Форвард перешел в "Вест Хэм" летом 2015 года.

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