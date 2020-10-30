Конкурент Ярмоленко пропустит 6 недель из-за травмы
30 октября, 2020, 18:15
Нападающий лондонского "Вест Хэма" Майкл Антонио пропустит 6 недель из-за травмы
Об этом сообщает официальный twitter "Вест Хэма".
У 30-летнего игрока травма подколенного сухожилия из-за которой он пропустит не менее шести недель.
"Мы не считаем, что все очень плохо, но травма заставляет не рассчитывать на него в игре против "Ливерпуля", - говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне Майкл Антонио провел 6 матчей и забил 3 мяча. Форвард перешел в "Вест Хэм" летом 2015 года.
(@WestHam) October 30, 2020
- 30 октября футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко подарил Александру Усику футболку английского "Вест Хэма".
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