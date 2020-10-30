Количество вакансий за рубежом в октябре выросло на 21%: кого ищут работодатели
Об этом сообщает OpenDataBot.
Согласно сообщению, за последний месяц количество вакансий за рубежом выросло на 21%. Чаще всего украинцам предлагают работу в Польше, Германии и Чехии.
Отмечается, что в Польше в пятерку наиболее востребованных специалистов входят упаковщики, каменщики, кровельщики, разнорабочие и водители с открытыми международными категориями C / E.
В Германии нужны украинские сиделки, медсестры со знанием немецкого языка на уровне B1, штукатуры, рабочие на производство и водители. В Чехии - строители, сантехники, разнорабочие на автозавод, каменщики по металлу и горничные.
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