Коболев призвал США ввести больше санкций против "Северного потока-2"

30 октября, 2020, 10:56

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Вашингтоне рассказал, что призвал США ввести больше санкций против российского проекта "Северный поток-2"

Он надеется, что дополнительные санкции "полностью сделают невозможным завершение строительства газопровода".

Сейчас существуют определенные опасения, что документ под названием Акт уточнения для защиты энергетической безопасности Европы (PEESCA) может быть убран из закона о Оборонном бюджете США на 2021 на фоне переживаний, PEESCA может нанести вред и без того напряженным американо-германским отношениям.

Если США утвердят PEESCA, Коболев ожидает, что Россия будет нужно экспортировать больше газа в Европу именно через Украину в течение следующих 1,5 года. По его словам, Москва уже подала запрос на увеличение объемов транзита в 2021 году.

Коболев рассказал, что встретился с чиновниками из Государственного департамента и Министерства энергетики. Кроме "Северного потока-2", они обсудили, как выразился глава "Нафтогаза", политически мотивированные "нападения" на компанию.

В начале октября СМИ сообщили, что аудиторы обнаружили в работе "Нафтогаза" нарушений на 226 млрд гривен, по которым государственный бюджет недополучил более 75 млрд гривен. Издание "Экономическая правда" информировало, что Государственная аудиторская служба направила материалы ревизии НАК "Нафтогаз Украины" в Главное управление контрразведки Службы безопасности Украины в сфере экономики. По состоянию на 20 октября СБУ не открывало производство.

"Нафтогаз" в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" заявил, что обеспокоен выводами Государственной аудиторской службы по прямым затратам компании на 75 млрд грн из-за финансовых нарушений. В то же время в компании опровергли отдельные выводы госаудиторив, в частности, о несвоевременной выплате дивидендов.

В интервью Радио Свобода Коболев сообщил, что рассказал американским партнерам о перспективах инвестиций в два больших месторождения, включая то, что в Черном море.

Напомним, 20 октября в США анонсировали введение новых санкций против "Северного потока-2" . Также Россию призвали отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие страны.

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"Мы прибыли в Штаты также для того, чтобы искать партнеров, которые помогут нам на финансовом фронте и в получении компетенции и знаний, как развивать месторождения", - сказал Коболев.

Страны Запада призывают Украину привлекать иностранные инвестиции в ее энергетическую индустрию, чтобы сократить зависимость от российских нефти и газа.

Украина в прошлом имела трудности с привлечением иностранных инвесторов в нефтяной и газовый секторы из-за опасений относительно коррупции в стране.