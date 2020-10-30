Какой будет погода на выходных: прогноз от синоптика Натальи Диденко
30 октября, 2020, 15:20
На выходных дневная температура воздуха в Украине будет на уровне +7°C...14°C
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"На выходных циклон с юга приведет в большинство областей Украины дожди", - отметила Диденко.
В субботу на юго-востоке, в Приазовье, местами в Днипре с районами и в восточных областях возможны сильные дожди.
В воскресенье в западной части Украины осадки прекратятся.
"31 октября - 1 ноября будет холодно", - отметила синоптик.
Дневная температура воздуха снизится до +7°C...+11°C, на юге и юго-востоке теплее, +10°C...+14°C.
По словам Натальи Диденко, в Киеве на выходных будет сыро, с туманами, дождями и похолоданием до +7°C.
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