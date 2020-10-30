Какой будет погода на выходных: прогноз от синоптика Натальи Диденко

30 октября, 2020, 15:20

На выходных дневная температура воздуха в Украине будет на уровне +7°C...14°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"На выходных циклон с юга приведет в большинство областей Украины дожди", - отметила Диденко.

В субботу на юго-востоке, в Приазовье, местами в Днипре с районами и в восточных областях возможны сильные дожди.

В воскресенье в западной части Украины осадки прекратятся.

"31 октября - 1 ноября будет холодно", - отметила синоптик.

Дневная температура воздуха снизится до +7°C...+11°C, на юге и юго-востоке теплее, +10°C...+14°C.

По словам Натальи Диденко, в Киеве на выходных будет сыро, с туманами, дождями и похолоданием до +7°C.

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