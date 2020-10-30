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Espreso.tvЭкономикаКабмин изъял три госкомпании из перечня объектов большой приватизации

Кабмин изъял три госкомпании из перечня объектов большой приватизации


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров изъял из перечня объектов большой приватизации государственные предприятия "Артемсоль", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и "Хлеб Украины"

Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

Согласно обновленному перечню объектов большой приватизации на сайте Верховной Рады, были изъяты государственные предприятия "Артемсоль", ГПЗКУ и "Хлеб Украины".

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