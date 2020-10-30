Кабмин изъял три госкомпании из перечня объектов большой приватизации
30 октября, 2020, 10:16
Кабинет министров изъял из перечня объектов большой приватизации государственные предприятия "Артемсоль", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и "Хлеб Украины"
Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.
Согласно обновленному перечню объектов большой приватизации на сайте Верховной Рады, были изъяты государственные предприятия "Артемсоль", ГПЗКУ и "Хлеб Украины".
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