30 октября, 2020, 11:29

Грузия в последний момент не впустила наблюдателями на выборы депутатов Украины

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, глава подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений Комитета Совета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

По ее словам, наблюдателями на выборы должны были лететь 30 украинских депутатов по приглашению "энд", ведущей оппозиционной партии, основанной бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

"Сегодня ночью грузинские власти отменили разрешение на прием самолета из Украины. Такое решение вызывает сожаление, поскольку прозрачность избирательных процедур - основа демократии. Это прозрачность и, как следствие, доверие к результатам выборов, в том числе обеспечивают наблюдатели. Казалось бы, прилет наблюдателей из дружественной страны-партнера должен быть еще одним проявлением сотрудничества государств в дополнение к исторически теплым отношениям разделяют еще и общие вызовы безопасности в виде оккупации частей территорий Россией ", - отметила Елизавета Ясько.

Она добавила, что в будущем Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии - независимо от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра.

Парламентские выборы в Грузии состоятся завтра, 31 октября.

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