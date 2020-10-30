Глава Минюста Малюська назвал этапы выхода из кризиса, вызванного решением КСУ по е-декларированию
Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
Малюська заявил, что одним из этапов выхода, который реализовало правительство, является решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций и доступа к нему.
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"Это скорая помощь, которая была реализована. Второе - это дальнейшее представление закона. Третье - это проблема потери доверия к судьям КСУ. Как это было понятно из сегодняшней пресс-конференции - никто даже не скрывает, что принимая это решение, судьи руководствовались собственным интересом", - добавил министр.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Президент Зеленский предлагает Раде уволить судей Конституционного суда.
- НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.
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