Футболист сборной Украины Ярмоленко сделал подарок Усику перед боем с Чисорой
30 октября, 2020, 10:52
Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко подарил Александру Усику футболку английского "Вест Хэма"
Видео поделился в Instagram менеджер Усика Эгис Климас.
Александр Усик получил футболку лондонского "Вест Хэма" под номером 17. Ярмоленко выступает с 7-м номером на спине.
Читайте также: Усик - Чисора: боксеры провели дуэль взглядов. Видео
Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.
- Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме .
- 29 октября Усик заверил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе.
- Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.
- 29 октября Усик заявил, что ждет красивый бой против британца Дерека Чисоры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-