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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины Ярмоленко сделал подарок Усику перед боем с Чисорой

Футболист сборной Украины Ярмоленко сделал подарок Усику перед боем с Чисорой


фото: Getty Images
Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко подарил Александру Усику футболку английского "Вест Хэма"

Видео поделился в Instagram менеджер Усика Эгис Климас.

Александр Усик получил футболку лондонского "Вест Хэма" под номером 17. Ярмоленко выступает с 7-м номером на спине.

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Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.

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