Футболист сборной Украины Ярмоленко сделал подарок Усику перед боем с Чисорой

30 октября, 2020, 10:52

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко подарил Александру Усику футболку английского "Вест Хэма"

Видео поделился в Instagram менеджер Усика Эгис Климас.

Александр Усик получил футболку лондонского "Вест Хэма" под номером 17. Ярмоленко выступает с 7-м номером на спине.

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Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.

Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме .

29 октября Усик заверил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе.

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.

29 октября Усик заявил, что ждет красивый бой против британца Дерека Чисоры.

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