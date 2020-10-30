Экономика полностью наверстает потери от коронакризиса в 2022 году, - НБУ

30 октября, 2020, 11:43

По прогнозу Национального банка Украины (НБУ) экономика Украины будет расти в 2021 году и полностью наверстает потери от коронакризиса в 2022 году

Об этом говорится в инфляционной отчете НБУ за октябрь 2020 года.

Согласно отчету, НБУ предполагает кратковременное и незначительное отклонение инфляции от цели для более быстрого восстановления экономики от последствий пандемии. В результате после сокращения на 6% в текущем году украинская экономика вернется к росту на уровне около 4% в последующие годы. В то же время, с помощью учетной ставки Национальный банк замедлит инфляцию до целевых значений уже в 2022 году.

Отмечается, что с мая по мере ослабления карантинных ограничений продолжается оживление экономической активности. Причем благодаря стремительному восстановлению потребительского спроса оно происходит быстрее ожиданий.

"Экономику поддерживает рост доходов граждан, улучшение внешней конъюнктуры, а также наращивание расходов бюджета на дорожную инфраструктуру. Восстановление могло быть еще выше, но из-за неблагоприятных погодных условий показатели агросектора будут хуже, чем прошлогодние", - говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 годах будет оставаться частное потребление. На этапе восстановления экономика потребует наращивание импорта, в частности инвестиционного, поэтому текущий счет платежного баланса после "плюсового" 2020 снова вернется к дефициту.

Кроме того, под влиянием оживления экономики, нынешнего ослабления гривны, а также повышение минимальной зарплаты, несколько ускорится рост цен. Так, в 2021 году инфляция составит 6,5%, а в 2022 году - 5%.

При этом, отметили в НБУ, монетарная политика останется стимулирующей, что поддержит восстановление экономики. В дальнейшем ключевая ставка несколько повысится в ответ на рост инфляционного давления, что позволит вернуть инфляцию в целевой диапазон в 2022 году.

Напомним, Национальный банк Украины сохранил прогноз сокращения экономики Украины в 2020 году на уровне 6% с ростом на 4% в последующие годы.

Международный валютный фонд в октябре снизил прогноз падения украинского ВВП до 7,2% с прогнозируемых в июле 8,2%.

Реальный ВВП Украины во II квартале сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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