 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаЭкономика полностью наверстает потери от коронакризиса в 2022 году, - НБУ

Экономика полностью наверстает потери от коронакризиса в 2022 году, - НБУ

По прогнозу Национального банка Украины (НБУ) экономика Украины будет расти в 2021 году и полностью наверстает потери от коронакризиса в 2022 году

Об этом говорится в инфляционной отчете НБУ за октябрь 2020 года.

Согласно отчету, НБУ предполагает кратковременное и незначительное отклонение инфляции от цели для более быстрого восстановления экономики от последствий пандемии. В результате после сокращения на 6% в текущем году украинская экономика вернется к росту на уровне около 4% в последующие годы. В то же время, с помощью учетной ставки Национальный банк замедлит инфляцию до целевых значений уже в 2022 году.

Отмечается, что с мая по мере ослабления карантинных ограничений продолжается оживление экономической активности. Причем благодаря стремительному восстановлению потребительского спроса оно происходит быстрее ожиданий.

"Экономику поддерживает рост доходов граждан, улучшение внешней конъюнктуры, а также наращивание расходов бюджета на дорожную инфраструктуру. Восстановление могло быть еще выше, но из-за неблагоприятных погодных условий показатели агросектора будут хуже, чем прошлогодние", - говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 годах будет оставаться частное потребление. На этапе восстановления экономика потребует наращивание импорта, в частности инвестиционного, поэтому текущий счет платежного баланса после "плюсового" 2020 снова вернется к дефициту.

Кроме того, под влиянием оживления экономики, нынешнего ослабления гривны, а также повышение минимальной зарплаты, несколько ускорится рост цен. Так, в 2021 году инфляция составит 6,5%, а в 2022 году - 5%.

При этом, отметили в НБУ, монетарная политика останется стимулирующей, что поддержит восстановление экономики. В дальнейшем ключевая ставка несколько повысится в ответ на рост инфляционного давления, что позволит вернуть инфляцию в целевой диапазон в 2022 году.

  • Напомним, Национальный банк Украины сохранил прогноз сокращения экономики Украины в 2020 году на уровне 6% с ростом на 4% в последующие годы.
  • Международный валютный фонд в октябре снизил прогноз падения украинского ВВП до 7,2% с прогнозируемых в июле 8,2%.
  • Реальный ВВП Украины во II квартале сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать