Американская кинозвезда Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз

30 октября, 2020, 16:49

Скарлет Йоханссон вышла замуж за шоумена и ведущего Saturday Night Live Колина Джоста

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Instagram благотворительной организации Meals on Wheels.

В Meals on Wheels рассказали, что Йоханссон и Джост поддерживали их работу во время пандемии Covid-19.

Церемония была "закрытой... в кругу ближайших родственников и друзей, с соблюдением мер безопасности, связанных с Covid-19".

Как подчеркнули в организации, пара изъявила желание помогать пожилым людям во время пандемии.

Представитель Йоханссон подтвердил эту новость.

Развлекательный сайт TMZ отметил, что пара поженилась в Палисейдс, штат Нью-Йорк.

Скарлетт и Колин познакомились на шоу Saturday Night Live в 2017 году. А в мае 2019-го объявили о помолвке.