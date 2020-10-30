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Espreso.tvОбществоАмериканская кинозвезда Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз

Американская кинозвезда Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз


фото: reuters
Скарлет Йоханссон вышла замуж за шоумена и ведущего Saturday Night Live Колина Джоста

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Instagram благотворительной организации Meals on Wheels.

В Meals on Wheels рассказали, что Йоханссон и Джост поддерживали их работу во время пандемии Covid-19.

Церемония была "закрытой... в кругу ближайших родственников и друзей, с соблюдением мер безопасности, связанных с Covid-19".

Как подчеркнули в организации, пара изъявила желание помогать пожилым людям во время пандемии.

Представитель Йоханссон подтвердил эту новость.

Развлекательный сайт TMZ отметил, что пара поженилась в Палисейдс, штат Нью-Йорк.

Скарлетт и Колин познакомились на шоу Saturday Night Live в 2017 году. А в мае 2019-го объявили о помолвке.

Йоханссон - одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире - во многом благодаря ее роли Черной Вдовы в кинофраншизе вселенной Marvel.

 
 
 
 
 
 
 
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We're thrilled to break the news that Scarlett Johansson and Colin Jost were married over the weekend in an intimate ceremony with their immediate family and loved ones , following COVID-19 safety precautions as directed by the CDC. Their wedding wish is to help make a difference for vulnerable older adults during this difficult time by supporting @mealsonwheelsamerica . Please consider donating to celebrate the happy couple by clicking the link in our bio .

Сообщение, распространенный Meals on Wheels America (@mealsonwheelsamerica)

 

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