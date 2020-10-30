Американская кинозвезда Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Instagram благотворительной организации Meals on Wheels.
В Meals on Wheels рассказали, что Йоханссон и Джост поддерживали их работу во время пандемии Covid-19.
Церемония была "закрытой... в кругу ближайших родственников и друзей, с соблюдением мер безопасности, связанных с Covid-19".
Как подчеркнули в организации, пара изъявила желание помогать пожилым людям во время пандемии.
Представитель Йоханссон подтвердил эту новость.
Развлекательный сайт TMZ отметил, что пара поженилась в Палисейдс, штат Нью-Йорк.
Скарлетт и Колин познакомились на шоу Saturday Night Live в 2017 году. А в мае 2019-го объявили о помолвке.
Йоханссон - одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире - во многом благодаря ее роли Черной Вдовы в кинофраншизе вселенной Marvel.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
We're thrilled to break the news that Scarlett Johansson and Colin Jost were married over the weekend in an intimate ceremony with their immediate family and loved ones , following COVID-19 safety precautions as directed by the CDC. Their wedding wish is to help make a difference for vulnerable older adults during this difficult time by supporting @mealsonwheelsamerica . Please consider donating to celebrate the happy couple by clicking the link in our bio .
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-