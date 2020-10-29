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Espreso.tvОбществоЗеленский анонсировал законопроект "по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства"

Зеленский анонсировал законопроект "по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства"


фото: ОПУ
В Верховную Раду будет внесен неотложный законопроект о восстановлении добропорядочности Конституционного суда Украины

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО, передает пресс-служба ОП.

"На законодательном уровне мы зарегистрируем неотложный законопроект в Верховной Раде по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - подчеркнул он.

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