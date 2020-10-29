Зеленский анонсировал законопроект "по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства"
29 октября, 2020, 20:08
В Верховную Раду будет внесен неотложный законопроект о восстановлении добропорядочности Конституционного суда Украины
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО, передает пресс-служба ОП.
"На законодательном уровне мы зарегистрируем неотложный законопроект в Верховной Раде по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - подчеркнул он.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на решение Конституционного суда по НАПК система е-декларирования в Украине будет работать.
- Кабинет министров принял распоряжение, которым обязал НАПК восстановить доступ к Единому реестру электронных деклараций.
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