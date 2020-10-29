Запрет е-деклараций: трех судей КСУ вызвали в НАПК из-за возможного конфликта интересов при принятии решения

29 октября, 2020, 16:40

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало судей КСУ для дачи объяснений о конфликте интересов при принятии решения о запрете е-декларирования

Об этом сообщает "Слово и Дело".

Национальное агентство по предупреждению коррупции не составляло административных протоколов о конфликте интересов у трех судей Конституционного суда Украины во время голосования об отмене ответственности за недостоверное декларирование и некоторых полномочий НАПК, но вызвало их для дачи объяснений.

"Мы судей Конституционного суда вызвали на пятницу. Протоколы еще не должны были быть вручены", - сказал один из собеседников.

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В то же время другой источник в НАПК сообщил, что судей КСУ Игоря Слиденко (был докладчиком по представлению об отмене недостоверного декларирования и полномочий НАПК), Ирину Завгороднюю и Владимира Мойсика вызвали для дачи объяснений относительно возможного конфликта интересов.

"В случае дачи необоснованных объяснений относительно судей КСУ сразу был бы протокол", - пояснил собеседник издания.

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