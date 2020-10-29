Запрет е-деклараций: трех судей КСУ вызвали в НАПК из-за возможного конфликта интересов при принятии решения
Об этом сообщает "Слово и Дело".
Национальное агентство по предупреждению коррупции не составляло административных протоколов о конфликте интересов у трех судей Конституционного суда Украины во время голосования об отмене ответственности за недостоверное декларирование и некоторых полномочий НАПК, но вызвало их для дачи объяснений.
"Мы судей Конституционного суда вызвали на пятницу. Протоколы еще не должны были быть вручены", - сказал один из собеседников.
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В то же время другой источник в НАПК сообщил, что судей КСУ Игоря Слиденко (был докладчиком по представлению об отмене недостоверного декларирования и полномочий НАПК), Ирину Завгороднюю и Владимира Мойсика вызвали для дачи объяснений относительно возможного конфликта интересов.
"В случае дачи необоснованных объяснений относительно судей КСУ сразу был бы протокол", - пояснил собеседник издания.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены уголовного наказания за сокрытие состояния украинцев зовут под КСУ на акцию "Проводим судей-предателей в Ростов".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
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