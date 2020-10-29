Занимались сбытом марихуаны в Евросоюзе: в Николаеве СБУ разоблачила международную наркогруппировку

29 октября, 2020, 21:12

СБУ разоблачила транснациональную группировку, которая специализировалась на контрабанде и сбыте крупных партий тяжелых наркотиков. Правоохранители задержали организатора

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности Украины задержала организатора и активного участника транснациональной преступной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте крупных партий тяжелых наркотиков", - говорится в сообщении.

Так, по предварительным данным, в состав группы входили несколько жителей разных регионов Украины и граждан одной из стран ЕС.

"Злоумышленники занимались контрабандой кокаина в Украину для продажи через разветвленную сеть наркодилеров. В обратном направлении, своим зарубежным сообщникам, фигуранты переправляли каннабис для сбыта в некоторых европейских странах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что задержали активного участника группировки на пункте пропуска "Ягодин" Волынской области на попытке контрабанды за границу почти 10 кг марихуаны. Наркотик был скрыт в специально оборудованном тайнике внедорожника.

Также оперативники спецслужбы задокументировали два факта сбыта злоумышленниками полукилограмма кокаина в разных регионах Украины.

"Во время обысков по месту жительства организатора и других участников группы, а также в их гаражных и складских помещениях в Николаеве правоохранители обнаружили 10 кг каннабиса, оборудование для его фасовки и сокрытия в транспортных средствах наркокурьеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая стоимость изъятых во время спецоперации наркотиков по ценам черного рынка составляет почти 4,5 млн грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения задержанным - организатору и активному участнику группы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Фото: ssu.gov.ua

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